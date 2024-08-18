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Платформа Маска X закриває офіс у Бразилії через конфлікт з суддею

13:39, 18 серпня 2024
Платформа X звинувачує бразильського суддю у цензурі та закриває офіс у Бразилії.
Платформа Маска X закриває офіс у Бразилії через конфлікт з суддею
Джерело фото: dev.ua
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Платформа X (колишній Twitter) оголосила про закриття своєї діяльності в Бразилії через те, що називає «цензурними наказами» бразильського судді Александра де Мораеса. Як повідомляє Reuters, соцмережа звинуватила Мораеса у таємних погрозах арештом одному з її юридичних представників в Бразилії, якщо не буде виконано накази про видалення певного контенту.

X опублікувала фотографії документів, нібито підписаних Мораесом, де йдеться про щоденний штраф у розмірі 20 000 реалів (3 653 долари США) і постанову про арешт представника X Рейчел Нової Консейкао, якщо платформа не підкориться вимогам судді.

«Рішення закрити офіс Х у Бразилії було важким, але, якби ми погодилися на (незаконну) таємну цензуру та вимоги передачі приватної інформації Александра, ми не могли б пояснити свої дії, не соромлячись», – заявив власник платформи X Ілон Маск.

Попри закриття офісу, X залишиться доступним для користувачів у Бразилії.

Reuters зазначає, що раніше цього року Мораес розпочав розслідування проти Маска після того, як той оголосив про відновлення акаунтів на X, які були заблоковані за рішенням судді. Маск назвав ці рішення «неконституційними».

Після протестів Маска представники X заявили Верховному суду Бразилії, що соцмережа виконуватиме рішення суду. У квітні юристи, що представляють X у Бразилії, повідомили Верховному суду, що "операційні помилки" призвели до того, що заблоковані користувачі продовжували активність на платформі, що спричинило непорозуміння з виконанням судових наказів.

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