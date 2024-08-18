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лукашенко заявил о возможном наступлении беларуси и россии на Польшу

13:03, 18 августа 2024
По словам лукашенко «защита» западной границы может превратиться в наступление на Польшу.
лукашенко заявил о возможном наступлении беларуси и россии на Польшу
Фото из открытых источников
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Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сообщил, что готовит граждан беларуси к возможному уходу с поста президента и обсудил вопросы обороны и возможных наступлений. Он заявил, что беларусь и россия имеют план обороны западной границы беларуси, который при необходимости может быть преобразован в наступательный. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому каналу «россия 1», пишет «Зеркало недели».

«У москвы и минска есть проработанный план обороны западной границы беларуси. Но при необходимости этот план можно изменить на наступательный», - сказал Лукашенко.

В частности, он заявил, что беларусь и рф могут разработать план наступления на Польшу.

Кроме этого, лукашенко поделился еще несколькими своими «идеями»:

  • лукашенко несколько раз назвал россию «огромной империей», что вызвало недоумение у журналиста Евгения Попова. Он также утверждает, что война с такой «империей» невозможна, а сама россия якобы «и не начинала по-настоящему воевать».
  • Комментируя действия Украины в Курской области, лукашенко заявил, что это «попытка толкнуть россию на применение оружия, в том числе ядерного». Он убежден, что россия «снесет украинских военных из региона».
  • лукашенко также утверждает, что украинские «уклонисты» бегут на Запад через беларусь, а он якобы предоставляет белорусское гражданство тем, кто «хочет работать». Он заявил, что на границе с беларусью Украина держит более 120 тысяч военных.
  • Кроме того, лукашенко и диктатор россии владимир путин считают, что Запад может ввести свои войска в Украину.
  • «Если не сесть за стол переговоров - будет эскалация. Она закончится уничтожением Украины» - уверен лукашенко.
  • В эфире канала лукашенко призвал к мирным переговорам, утверждая, что конфликт не нужен ни украинцам, ни россиянам, ни белорусам. Он обвинил «высокопоставленные лица» с американским происхождением в том, что они хотят, чтобы страны уничтожили друг друга.

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