На Київщині під колесами пасажирського потяга загинула 19-річна дівчина

Дівчина загинула на залізничних коліях у Боярці.

У місті Боярка, що на Київщині, 19-річна дівчина загинула під колесами пасажирського потяга. Про інцидент повідомили до Фастівського управління поліції від чергового по станції, пише поліція Київщини.

За попередніми даними, машиніст застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм місцева дівчина загинула на місці події.

Поліція Київської області наразі розслідує обставини трагедії та наголошує на необхідності дотримання правил безпеки на залізничних коліях, які є зоною підвищеної небезпеки.

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