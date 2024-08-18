На Киевщине под колесами пассажирского поезда погибла 19-летняя девушка под колесами пассажирского поезда

Девушка погибла на железнодорожных путях в Боярке.

В городе Боярка Киевской области, 19-летняя девушка погибла под колесами пассажирского поезда. Об инциденте сообщили в Фастовское управление полиции от дежурного по станции, пишет полиция Киевской области.

По предварительным данным, машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм местная девушка погибла на месте происшествия.

Полиция Киевской области сейчас расследует обстоятельства трагедии и подчеркивает необходимость соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях, которые являются зоной повышенной опасности.

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