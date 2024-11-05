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В Испании наводнение вслед за Валенсией накрыло Каталонию – подтопило аэропорт в Барселоне, фото

10:51, 5 ноября 2024
Частично затопленным оказался международный аэропорт «Эль-Прат», второй в стране по пассажиропотоку, в результате более 80 рейсов было отменено.
В Испании наводнение вслед за Валенсией накрыло Каталонию – подтопило аэропорт в Барселоне, фото
Источник фото: Getty Images
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Власти Испании продолжают поиск пропавших без вести в результате сильнейших наводнений, которые обрушились вместе с проливными дождями. После Валенсии, первой пережившей удар стихии самый высокий уровень тревоги был объявлен в ряде регионов Каталонии, в том числе в Барселоне.

Как пишет ВВС, частично затопленным оказался международный аэропорт «Эль-Прат», второй в стране по пассажиропотоку, в результате более 80 рейсов было отменено, приостановлено также железнодорожное сообщение. Также от наводнения пострадали и автомагистрали.

Это произошло после того, как Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) предупредило часть северо-восточного региона Каталонии об опасности из-за проливных дождей.

Испанские регионы пользуются высокой степенью автономии и в случае чрезвычайных ситуаций для отправки войск или спасателей сначала необходимо сделать соответствующую заявку центральному правительству. Поэтому, когда произошло наводнение, функции по доставке воды, продовольствия и медикаментов, а также очистные и спасательные часто брали на себя тысячи добровольцев.

Отмечается, что в общей сложности в поисково-спасательной операции принимает участие около 20 тысяч военных и полицейских.

«Мы говорим о самой масштабной операции экстренных служб и армии, которая когда-либо проводилась в нашей стране в мирное время», — сказал премьер Педро Санчес.

Источник фото: EPA

Источник фото: Getty Images

На видео виден затопленный терминал в аэропорту «Эль-Прат» и частично затопленные автомобили на шоссе:

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Испания

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