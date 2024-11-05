Кабмин установил, что в процессе цифровизации не действуют ограничения на расходы для приобретения ноутбуков и мобильных членам правительства

Правительство установило, что при расходах на приобретение мобильных телефонов и ноутбуков, предназначенных для развития информационно-коммуникационных систем, не применяются ограничения на суммы расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, оборудования, компьютеров, мобильных телефонов.

Кабмин постановлением от 1 ноября 2024 г. №1258 «Вопросы обеспечения функционирования некоторых информационно-коммуникационных систем» установил, что при осуществлении расходов на приобретение мобильных телефонов, персональных компьютеров и ноутбуков, предназначенных для создания, модернизации и развития, администрирования и обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете по бюджетной программе «Электронное управление», не применяются предельные суммы расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, другого оборудования и оборудования, компьютеров, приобретение и удержание мобильных телефонов государственными органами, а также учреждениями и организациями, содержащимися за счет государственного бюджета, утвержденные постановлением Кабмина от 4 апреля 2001 г. №332.

Напомним, что согласно постановлению №332 установлены следующие предельные расходы:

До 1 200 000 грн за единицу – легковые автомобили для членов Кабинета Министров, председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, председателей ЦИК, Счетной палаты, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг, НКРЭКУ, НКРСИ, Уполномоченного по защите государственного языка, председателя Высшего совета правосудия Высшей квалификационной комиссии судей Украины, председателя ГСА, председателя Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, Генерального прокурора, директора Национального антикоррупционного бюро.

До 27 000 грн – ноутбук.

До 25 000 – 30 000 грн – комплект мебели и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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