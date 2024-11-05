Кабмін установив, що у процесі цифровізації не діють обмеження на витрати для придбання ноутбуків і мобільних членам уряду

Уряд встановив, що під час витрат на придбання мобільних телефонів і ноутбуків, призначених для розвитку інформаційно-комунікаційних систем, не застосовуються обмеження на суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, обладнання, комп’ютерів, мобільних телефонів.

Кабмін постановою від 1 листопада 2024 року №1258 «Питання забезпечення функціонування деяких інформаційно-комунікаційних систем» установив, що під час здійснення витрат на придбання мобільних телефонів, персональних комп’ютерів та ноутбуків, призначених для створення, модернізації та розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Електронне урядування», не застосовуються граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені постановою Кабміну від 4 квітня 2001 р. № 332.

Нагадаємо, що відповідно до постанови №332 установлені такі граничні витрати:

До 1 200 000 грн за одиницю – легкові автомобілі для членів Кабінету Міністрів, голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, голів ЦВК, Рахункової палати, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, НКРЕКП, НКРЗІ, Уповноваженого із захисту державної мови, голови Вищої ради правосуддя, голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голови ДСА, голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Генерального прокурора, директора Національного антикорупційного бюро тощо.

До 27 000 грн – ноутбук.

До 25 000 – 30 000 грн – комплект меблів тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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