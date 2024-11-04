Обов'язкову військову підготовку запровадять у 2025 році для студентів 3 курсу, — МОН

Заступник міністра освіти Михайло Винницький заявив, що студенти після закінчення вишів мають вміти поводитися зі зброєю.

ілюстративне фото, джерело: Державний податковий університет

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Заступник міністра освіти Михайло Винницький заявив, що у 2025 році в Україні запровадять базову загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. За його словами, мова не йде про першокурсників, військову підготовку запровадять для студентів 3-го курсу. Вже готують інструкторів і полігони.

Винницький наголосив, що військова підготовка в університетах не пов’язана з мобілізацією.

"Людина, яка закінчує вищу освіту, має знати, як поводитися зі зброєю", - сказав заступник міністра освіти у коментарі Новини.LIVE.

Щодо військових кафедр, він зазначив, що цим питанням займатимуться впродовж наступного року.

"Базова загальновійськова підготовка закладена у бюджеті на 2025 рік", - підкреслив Винницький.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що модель базової загальновійськової підготовки мобілізованих буде змінена з грудня.

Кабмін затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

У додатку Армія+ запустили онлайн-навчання для військових.

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