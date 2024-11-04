Обязательную военную подготовку введут в 2025 году для студентов 3 курса, — МОН

Заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что студенты по окончании вузов должны уметь обращаться с оружием.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что в 2025 году в Украине будет введена базовая общая военная подготовка в учреждениях высшего образования. По его словам, речь не идет о первокурсниках, военную подготовку введут для студентов 3-го курса. Уже готовят инструкторов и полигоны.

Винницкий подчеркнул, что военная подготовка в университетах не связана с мобилизацией.

"Человек, заканчивающий высшее образование, должен знать, как обращаться с оружием", - сказал замминистра образования в комментарии Новости.LIVE.

Относительно военных кафедр он отметил, что этим вопросом будут заниматься в течение следующего года.

"Базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджете на 2025 год", – подчеркнул Винницкий.

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