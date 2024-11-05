Нужно унифицировать стандарты юридического образования, увеличивая внимание к добродетели – Еврокомиссия

Еврокомиссия указала, что Украине нужно разделить юридическое образование и подготовку правоохранительных органов, унифицировать стандарты юридического образования, правила поступления, лицензирования и финансирования.

Украине следует разделить юридическое образование и подготовку правоохранительных органов. При этом нужно уделить особое внимание добродетели. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о прогрессе Украины на пути в ЕС с рекомендациями на следующий год.

Отмечается, что в августе 2024 Кабмин принял план действий по реализации общего стратегического плана реформирования правоохранительного сектора на 2023-2027 годы, который, в частности, предусматривает некоторые реформы прокуратуры и юридического образования.

Чиновники Еврокомиссии отмечают, что «был достигнут определенный прогресс в реформировании юридического образования».

В частности, принят закон об индивидуальных направлениях обучения, позволяющий пересмотреть стандарты юридического образования. Ужесточены требования к приему студентов-юристов. Правительство начало выводить заведения высшего образования из системы юридического образования. Первый единственный государственный квалификационный экзамен прошел для выпускников юридических специальностей, но без выпускников высших учебных заведений правоохранительных органов.

«Украине следует разделить юридическое образование и подготовку правоохранительных органов, а также усилить и унифицировать стандарты юридического образования, правила поступления, лицензирования и финансирования, при этом увеличивая внимание к законодательству ЕС, практическим юридическим навыкам и добродетели» - отмечается в отчете.

Также отмечается, что вопросу юридического образования и системы подготовки судей следует уделить внимание в новом среднесрочном стратегическом документе для системы правосудия.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая ранее в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» рассказала, что проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года охватывает комплекс проблемных вопросов обеспечения системы правосудия: судебной системы, в том числе и системы исполнения судебных решений, прокуратуры, адвокатуры, юридического образования.

«Одним из основных вопросов Стратегии является максимальное сближение содержания и качества подготовки в юридических школах требованиям рынка труда и их соответствие вызовам, стоящим перед современным демократическим обществом, глобальным тенденциям развития и задачам профессиональной деятельности. Наша задача – формирование высококачественного, свободного от коррупции юридического (правового) образования, предоставляемого сетью юридических школ, действующих в соответствии с национальными и международными стандартами и основами академической добродетели» - отметила Ирина Мудрая.

Среди необходимых для достижения этой цели мер она выделила:

четкое институциональное разграничение подготовки специалистов для юридических профессий и подготовки специалистов для органов правопорядка;

пересмотр содержания лицензионных требований по осуществлению образовательной деятельности по подготовке специалистов для юридической профессии с учетом лучших практик иностранных юридических школ с целью повышения качества, оптимизации и сбалансирования сети юридических школ;

повышение требований доступа к юридическому (правовому) образованию;

объективное, основанное на нуждах государства, формирование объемов государственного заказа на подготовку юристов, прозрачное и основанное на достижениях юридических школ распределение государственного заказа между ними;

усиление практической подготовки путем законодательного закрепления обязательного участия в этой подготовке судов, прокуратуры и адвокатуры,

переориентация содержания учебных программ на формирование компетентностей понимания и применения права, поощрение и развитие международных обменов между юридическими школами, программ международных обменов участников образовательного процесса, стажировки в международных юридических учреждениях.

Что касается идеи отказа от подготовки юристов по заочной форме получения образования, то, как отметила Ирина Мудрая, это обусловлено тем, что получение юридического образования является первым шагом на пути доступа к регулируемым юридическим профессиям (судья, прокурор, адвокат и некоторые другие).

«Но мы все осознаем, что особенности учебного процесса по заочной форме не могут обеспечить надлежащий уровень подготовки, формирования компетентностей и результатов обучения, достаточных для того, чтобы перейти к следующему шагу на пути к регулируемой юридической профессии. Однако действительно нужно наработать сбалансированное и взвешенное решение относительно заочной формы получения юридического образования, которое могло быть приемлемым и для участников образовательного процесса, и для юридического сообщества. В настоящее время изучается вопрос о осовременивании заочной формы и ее трансформации в смешанную форму обучения (очную и дистанционную)» - отметила заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Еврокомиссия поставила Украине задачу по изменениям в судебной системе. Для усиления подотчетности судебной власти Украина должна принять законодательство, которое бы изменило систему деклараций добропорядочности судей, и эта система должна включать для судей высших судов временную, но значимую процедуру проверки с привлечением независимых экспертов.

А также Еврокомиссия считает, что Украине надо ввести систему случайного распределения дел между прокурорами.

Автор: Наталя Мамченко

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