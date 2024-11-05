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Ввезли в Украину более 500 автомобилей под видом гуманитарной помощи — разоблачили схему

12:54, 5 ноября 2024
Для перемещения машин через таможенную границу Украины мужчины предъявляли документы с ложными сведениями.
Ввезли в Украину более 500 автомобилей под видом гуманитарной помощи — разоблачили схему
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Во Львовской области разоблачили преступную схему контрабанды автомобилей в Украине.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в течение 2024 года группа лиц вместе с руководителями благотворительных организаций организовали незаконный ввоз автомобилей из стран ЕС.

Для перемещения контрабанды через таможенную границу Украины мужчины предъявляли документы с ложными сведениями. В частности, по льготному ввозу транспортных средств для ВСУ.

«С помощью такой схемы мужчинам удалось ввезти в Украину более 500 автомобилей», - заявили в прокуратуре.

Отмечается, что часть из них была реализована через онлайн-платформу объявлений, социальные сети и другими способами. Кроме того, некоторые автомобили разобраны на запчасти и в дальнейшем реализованы.

«Также в ходе досудебного расследования была осуществлена ​​оперативная закупка 3 транспортных средств, которые завезли под заказ», - добавили в прокуратуре.

В ходе обысков с местом жительства фигурантов обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, средства и 30 автомобилей.

В настоящее время ведутся следственные действия и устанавливаются все причастные лица.

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прокуратура Львов

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