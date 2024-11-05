Ввезли в Україну понад 500 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги — викрили схему

Для переміщення машин через митний кордон України чоловіки пред’являли документи з неправдивими відомостями.

На Львівщині викрито злочинну схему контрабанди автомобілів в Україну.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, протягом 2024 року група осіб разом з керівниками благодійних організацій організували незаконне ввезення автомобілів з країн ЄС.

Для переміщення контрабанди через митний кордон України чоловіки пред’являли документи з неправдивими відомостями. Зокрема, щодо пільгового ввезення транспортних засобів для ЗСУ.

«За допомогою такої схеми чоловікам вдалось ввезти в Україну понад 500 автівок», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що частину з них було реалізовано через онлайн-платформу оголошень, соціальні мережі та іншими способами. Крім того, деякі автомобілі розібрано на запчастини та в подальшому реалізовано.

«Також в ході досудового розслідування було здійснено оперативну закупку 3 транспортних засобів, які завезли під замовлення», - додали у прокуратурі.

В ході обшуків з місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено документи, комп’ютерну техніку, кошти та 30 автомобілів.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні особи.

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