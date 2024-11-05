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В МВФ назвали дефіцит електроенергії в Україні взимку, проте ключові сектори не постраждають

14:23, 5 листопада 2024
Імпорт електроенергії з Європи — один із способів вирішення дефіциту в Україні.
В МВФ назвали дефіцит електроенергії в Україні взимку, проте ключові сектори не постраждають
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Піковий дефіцит електроенергії в Україні в зимовий період 2024-2025 років може досягти 3-4 гігават, але це навряд чи суттєво вплине на ключові сектори, такі як охорона здоров'я та оборона. Про це заявив заступник глави місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Лессард зазначив, що оцінка дефіциту енергії варіюється залежно від температури зими, рівня попиту та проведення монтажних і ремонтних робіт. «Тож це оцінка, яка має велику волатильність», — підкреслив він.

За словами представника МВФ, важко передбачити, як дефіцит електроенергії вплине на українську економіку. «Це одне з питань, яке буде дуже складно вирішити, і саме тому ви бачите багато коментаторів, які турбуються про зиму: якщо існує дефіцит електроенергії, цей дефіцит має бути розподілений на всю економіку, і він, ймовірно, не буде розподілений рівномірно», — додав Лессард.

Він також нагадав, що українська влада раніше заявляла про намір пріоритизувати постачання електроенергії для критично важливих секторів, що може зменшити негативний вплив на ВВП.

Лессард зазначив, що одним із шляхів вирішення енергетичного дефіциту є імпорт електроенергії з Європи, хоча існує технологічний ліміт на обсяги імпорту. Наразі максимальна потужність, яку Україна може імпортувати, становить 2-2,1 ГВт, що, за словами експерта, є мізерним для споживання в східноєвропейських економіках.

Водночас Лессард підкреслив, що є можливості для нарощування «зеленої» енергії в регіоні. «Тож будь-який імпорт має велике значення. І я гадаю, ви маєте рацію: більшість людей погодиться, що якби це було технологічно можливо, було б непогано збільшити імпорт, тому що це стабільне постачання, це безпечне постачання, на нього можна розраховувати, підключення до мережі є. Але в зимовий період важко уявити, як це вийде за рамки 2,1 ГВт - максимуму, який Україна може імпортувати з Європи», — резюмував він.

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МВФ електроенергія світло

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