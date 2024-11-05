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В МВФ назвали дефицит электроэнергии в Украине зимой, однако ключевые секторы не пострадают

14:23, 5 ноября 2024
Импорт электроэнергии из Европы – один из способов решения дефицита в Украине.
В МВФ назвали дефицит электроэнергии в Украине зимой, однако ключевые секторы не пострадают
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Пиковый дефицит электроэнергии в Украине в зимний период 2024-2025 годов может достичь 3-4 гигаватт, но это вряд ли существенно повлияет на ключевые секторы, такие как здравоохранение и оборона. Об этом заявил заместитель главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард, сообщает «Интерфакс-Украина».

Лессард отметил, что оценка дефицита энергии варьируется в зависимости от температуры зимы, уровня спроса и проведения монтажных и ремонтных работ. «Поэтому это оценка, которая имеет большую волатильность», - подчеркнул он.

По словам представителя МВФ, трудно предсказать, как дефицит электроэнергии повлияет на украинскую экономику. «Это один из вопросов, который будет очень сложно решить, и именно поэтому вы видите много комментаторов, которые беспокоятся о зиме: если существует дефицит электроэнергии, этот дефицит должен быть распределен на всю экономику, и он, вероятно, не будет распределен равномерно», - добавил Лессард.

Он также напомнил, что украинские власти ранее заявляли о намерении приоритизировать поставки электроэнергии для критически важных секторов, что может уменьшить негативное влияние на ВВП.

Лессард отметил, что одним из путей решения энергетического дефицита является импорт электроэнергии из Европы, хотя существует технологический лимит на объемы импорта. Сейчас максимальная мощность, которую Украина может импортировать, составляет 2-2,1 ГВт, что, по словам эксперта, является мизерным для потребления в восточноевропейских экономиках.

В то же время Лессард подчеркнул, что есть возможности для наращивания «зеленой» энергии в регионе. «Поэтому любой импорт имеет большое значение. И я думаю, вы правы: большинство людей согласится, что если бы это было технологически возможно, было бы неплохо увеличить импорт, потому что это стабильное снабжение, это безопасное снабжение, на него можно рассчитывать, подключение к сети есть. Но в зимний период трудно представить, как это выйдет за рамки 2,1 ГВт - максимума, который Украина может импортировать из Европы», - резюмировал он.

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МВФ электроэнергия свет

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