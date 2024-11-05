В Киеве вспыхнул ресторан в Шевченковском районе, фото

Возгорание произошло на втором этаже заведения общественного питания и распространилось на крышу здания.

В Шевченковском районе столицы пожарные ликвидировали пожар в ресторане. Сообщение о возгорании на проспекте Берестейском поступило спасателям утром 5 ноября в 08:17.

Как информируют в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, возгорание произошло на втором этаже заведения общественного питания, с распространением на крышу здания. Пожар ликвидировали в 08:45 на площади 40 кв.м м.

Жертв или пострадавших нет.

Что стало причиной возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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