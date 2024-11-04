В Киеве эвакуировали пациентов из-за пожара в больнице, фото

В полночь поступило сообщение о пожаре в больнице.

В Шевченковском районе столицы во время пожара в больнице огнеборцы спасли 37 человек. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, почти в полночь 3 ноября в 23:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Загоровская.

По информации спасателей, возгорание произошло на 4 этаже в одном из служебных помещений больницы. Пожар на площади 20 кв. м оперативно ликвидировали 4 ноября в 00:28.

К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания уже будут устанавливать правоохранители.

В ГСЧС показали фото и видео спасения пациентов:

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