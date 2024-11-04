У Києві евакуювали пацієнтів через пожежу у лікарні, фото

Опівночі надійшло повідомлення про пожежу в лікарні.

У Шевченківському районі столиці під час пожежі у лікарні вогнеборці врятували 37 осіб. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, майже опівночі 3 листопада о 23:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Загорівська.

За інформацією рятувальників, загоряння сталося на 4 поверсі в одному із службових приміщень лікарні. Пожежу на площі 20 кв. м оперативно ліквідували 4 листопада о 00:28.

На щастя, ніхто не постраждав. Причину загоряння уже будуть встановлювати правоохоронці.

У ДСНС показали фото та відео порятунку пацієнтів:

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