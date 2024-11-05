В Дії запустили бета-тест пяти новых услуг в сервисе е-Підприємець

Речь идет о комплексе услуг для бизнеса за 20 минут вместо 10+ дней.

Для бизнеса запустили в тестирование пять новых услуг в комплексном сервисе е-Підприємець.

По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, речь идет о комплексе услуг для бизнеса за 20 минут вместо 10+ дней.

Теперь бизнес сможет подать:

— Уведомление об использовании единого счета

— Уведомление о принятии работника на работу

— Заявление о регистрации РРО

— Заявление о регистрации ПРРО

— Уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП)

«е-Підприємець работает просто и логично: заполняете заявление, указываете вид бизнеса – и сервис сам предлагает самые популярные услуги по вашему направлению. Все справки, выписки и другие «бумаги» хранятся на портале Дія в вашем кабинете, поэтому не нужно каждый раз искать распечатки в папках на полочках», - отмечает Федоров.

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