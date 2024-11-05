У Дії запустили бета-тест п'яти нових послуг у сервісі е-Підприємець

Йдеться про комплекс послуг для бізнесу за 20 хвилин замість 10+ днів.

Для бізнесу запустили у тестування п'ять нових послуг у комплексному сервісі е-Підприємець.

За словами віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, йдеться про комплекс послуг для бізнесу за 20 хвилин замість 10+ днів.

Відтепер бізнес зможе подати:

— Повідомлення про використання єдиного рахунку

— Повідомлення про прийняття працівника на роботу

— Заяву про реєстрацію РРО

— Заяву про реєстрацію ПРРО

— Повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)

«е-Підприємець працює просто та логічно: заповнюєте заяву, вказуєте вид бізнесу — і сервіс сам пропонує найпопулярніші послуги за вашим напрямом. Усі довідки, витяги та інші «папери» зберігаються на порталі Дія у вашому кабінеті, тому не треба щоразу шукати роздруківки в папках на поличках», - наголошує Федоров.

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