ВООЗ оновила список небезпечних вірусів, проти яких необхідно терміново створити вакцини

До переліку увійшли 17 патогенів, які регулярно викликають спалахи захворювань по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров’я оновила перелік небезпечних вірусів та бактерій, проти яких треба терміново створити вакцини. Про це йдеться в науковому журналі eBioMedicine.

До списку увійшли 17 патогенів, які регулярно викликають спалахи захворювань по всьому світу. У ВООЗ називають їх головними пріоритетами для розробки нових вакцин.

До переліку віруси та бактерії вносили на основі кількох критеріїв, зокрема регіонального тягаря захворювань, ризику стійкості до антибактеріальних препаратів та соціально-економічного впливу.

Глобальний перелік сформували на основі регіональних списків.

У ВООЗ зазначають, що 17 патогенів стануть чіткою вказівкою для розробників та виробників вакцин, які можуть мати найбільший соціально-економічний вплив.

Небезпечні патогени, які увійшли до списку:

Віруси та бактерії, вакцини щодо яких потребують дослідження:

стрептокок групи А;

вірус гепатиту С;

ВІЛ-1 (найпоширеніший тип);

klebsiella pneumoniae (паличка Фрідлендера, що здатна викликати пневмонію);

Патогени, вакцини проти яких потребують подальшої розробки:

цитомегаловірус із сімейства герпесвірусів;

вірус грипу (вакцина із широким захистом);

види лейшманії;

нетифозні сальмонели;

норовірус;

малярія;

види бактерії Shigella, що можуть викликати дизентерію

золотистий стафілокок.

Патогени, вакцини проти яких перебувають на етапі наближення до офіційного схвалення, рекомендацій щодо використання або впровадження:

вірус денге;

стрептокок групи В;

позакишкова патогенна кишкова паличка;

мікобактерії туберкульозу;

респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) – один зі збудників респіраторних вірусних інфекцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.