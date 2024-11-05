ВООЗ оновила список небезпечних вірусів, проти яких необхідно терміново створити вакцини

Всесвітня організація охорони здоров’я оновила перелік небезпечних вірусів та бактерій, проти яких треба терміново створити вакцини. Про це йдеться в науковому журналі eBioMedicine.
До списку увійшли 17 патогенів, які регулярно викликають спалахи захворювань по всьому світу. У ВООЗ називають їх головними пріоритетами для розробки нових вакцин.
До переліку віруси та бактерії вносили на основі кількох критеріїв, зокрема регіонального тягаря захворювань, ризику стійкості до антибактеріальних препаратів та соціально-економічного впливу.
Глобальний перелік сформували на основі регіональних списків.
У ВООЗ зазначають, що 17 патогенів стануть чіткою вказівкою для розробників та виробників вакцин, які можуть мати найбільший соціально-економічний вплив.
Віруси та бактерії, вакцини щодо яких потребують дослідження:
Патогени, вакцини проти яких потребують подальшої розробки:
Патогени, вакцини проти яких перебувають на етапі наближення до офіційного схвалення, рекомендацій щодо використання або впровадження:
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