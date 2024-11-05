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ВООЗ оновила список небезпечних вірусів, проти яких необхідно терміново створити вакцини

17:23, 5 листопада 2024
До переліку увійшли 17 патогенів, які регулярно викликають спалахи захворювань по всьому світу.
ВООЗ оновила список небезпечних вірусів, проти яких необхідно терміново створити вакцини
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Всесвітня організація охорони здоров’я оновила перелік небезпечних вірусів та бактерій, проти яких треба терміново створити вакцини. Про це йдеться в науковому журналі eBioMedicine.

До списку увійшли 17 патогенів, які регулярно викликають спалахи захворювань по всьому світу. У ВООЗ називають їх головними пріоритетами для розробки нових вакцин.

До переліку віруси та бактерії вносили на основі кількох критеріїв, зокрема регіонального тягаря захворювань, ризику стійкості до антибактеріальних препаратів та соціально-економічного впливу.

Глобальний перелік сформували на основі регіональних списків.

У ВООЗ зазначають, що 17 патогенів стануть чіткою вказівкою для розробників та виробників вакцин, які можуть мати найбільший соціально-економічний вплив.

Небезпечні патогени, які увійшли до списку:

Віруси та бактерії, вакцини щодо яких потребують дослідження:

  • стрептокок групи А;
  • вірус гепатиту С;
  • ВІЛ-1 (найпоширеніший тип);
  • klebsiella pneumoniae (паличка Фрідлендера, що здатна викликати пневмонію);

Патогени, вакцини проти яких потребують подальшої розробки:

  • цитомегаловірус із сімейства герпесвірусів;
  • вірус грипу (вакцина із широким захистом);
  • види лейшманії;
  • нетифозні сальмонели;
  • норовірус;
  • малярія;
  • види бактерії Shigella, що можуть викликати дизентерію
  • золотистий стафілокок.

Патогени, вакцини проти яких перебувають на етапі наближення до офіційного схвалення, рекомендацій щодо використання або впровадження:

  • вірус денге;
  • стрептокок групи В;
  • позакишкова патогенна кишкова паличка;
  • мікобактерії туберкульозу;
  • респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) – один зі збудників респіраторних вірусних інфекцій.

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охорона здоров'я вакцина

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