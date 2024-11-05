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У Парламентській асамблеї Ради Європи працюють над окремою резолюцією щодо полонених журналістів

16:29, 5 листопада 2024
ПАРЄ працює над окремою резолюцією щодо полонених журналістів і що можна зробити, щоб їх звільнити.
У Парламентській асамблеї Ради Європи працюють над окремою резолюцією щодо полонених журналістів
Джерело фото: rada.gov.ua
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Парламентська асамблея Ради Європи працює над окремою резолюцією щодо полонених журналістів. Про це повідомила членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, на початку 2025 року уже можуть відбудуться необхідні слухання.

«ПАРЄ працює над окремою резолюцією щодо полонених журналістів і що можна зробити, щоб їх звільнити. Я сподіваюся, що вже на початку наступного року можна буде провести спільні слухання з юридичним комітетом, який має певний мандат по темі полонених», – сказала парламентарка.

Кравчук пояснює, що резолюції ПАРЄ або інших організацій – це елемент тиску на росію в питанні звільнення українських полонених.

«Чи резолюції ПАРЄ або інших організацій звільняють когось із полону автоматично? Звісно, ні. Але це – елемент тиску, елемент публічності, і ми бачимо, що навіть родинам полонених важливо, щоб про ці прізвища говорили на трибунах в Європейському парламенті, ПАРЄ, в ОБСЄ», – акцентувала вона.

Публічність, додала Кравчук, – це тиск на Міжнародний комітет Червоного Хреста, адже саме МКЧХ має мандат доступу до полонених.

Євгенія Кравчук зазначила, що політикам необхідно пояснювати, що росія не хоче обмінювати полонених журналістів саме через їхню діяльність.

«Журналістів беруть у полон саме через те, що вони фіксують воєнні злочини рф, через те що вони дають достовірну інформацію, фіксують все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. І сам феномен громадянської журналістики ще треба пояснити нашим колегам, оскільки вони, очевидно, досі не можуть зрозуміти, що ані на ТОТ, ані в самій росії немає вільних медіа», – зазначила Євгенія Кравчук.

Раніше у Раді заявили про неприпустимість випадків переслідувань і тиску на журналістів.

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журналіст ПАРЄ

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