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В Парламентской ассамблее Совета Европы работают над отдельной резолюцией относительно пленных журналистов

16:29, 5 ноября 2024
ПАСЕ работает над отдельной резолюцией относительно пленных журналистов и что можно сделать, чтобы их освободить.
В Парламентской ассамблее Совета Европы работают над отдельной резолюцией относительно пленных журналистов
Источник фото: rada.gov.ua
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Парламентская ассамблея Совета Европы работает над отдельной резолюцией относительно пленных журналистов. Об этом сообщила член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, в начале 2025 уже могут состояться необходимые слушания.

«ПАСЕ работает над отдельной резолюцией относительно пленных журналистов и что можно сделать, чтобы их освободить. Я надеюсь, что уже в начале следующего года можно будет провести общие слушания с юридическим комитетом, который имеет определенный мандат по теме пленных», – сказала парламентария.

Кравчук объясняет, что резолюции ПАСЕ или других организаций – это элемент давления на россию в вопросе освобождения украинских пленных.

«Резолюции ПАСЕ или других организаций освобождают кого-то из плена автоматически? Конечно, нет. Но это – элемент давления, элемент публичности, и мы видим, что даже семьям пленных важно, чтобы эти фамилии говорили на трибунах в Европейском парламенте, ПАСЕ, в ОБСЕ», – акцентировала она.

Публичность, добавила Кравчук, – это давление на Международный комитет Красного Креста, ведь именно МККК имеет мандат доступа к пленным.

Евгения Кравчук отметила, что политикам необходимо объяснять, что россия не хочет обменивать пленных журналистов именно из-за их деятельности.

«Журналистов берут в плен именно потому, что они фиксируют военные преступления рф, потому что они дают достоверную информацию, фиксируют все, что происходит на временно оккупированных территориях. И сам феномен гражданской журналистики еще нужно объяснить нашим коллегам, поскольку они, очевидно, до сих пор не могут понять, что ни на ВОТ, ни в самой россии нет свободных медиа», – отметила Евгения Кравчук.

Ранее в Раде заявили о недопустимости случаев преследований и давления на журналистов.

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журналист ПАСЕ

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