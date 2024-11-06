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Как засчитывается период получения пенсии по инвалидности в страховой стаж для оплаты больничных

10:10, 6 ноября 2024
Для подтверждения получения пенсии по инвалидности застрахованному лицу следует предоставить работодателю справку из ПФУ о периоде ее получения.
Как засчитывается период получения пенсии по инвалидности в страховой стаж для оплаты больничных
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области разъяснило, как засчитывается период получения пенсии по инвалидности в страховой страж для оплаты листков нетрудоспособности.

Понятие страхового стажа определено ст. 14 Закона Украины от 23.09.1999 №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Страховой стаж – это период (срок), в течение которого лицо подлежало страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым этой части.

Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получение выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса.

Учитывая изложенное, период получения пенсии по инвалидности засчитывается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы.

Для подтверждения получения пенсии по инвалидности застрахованному лицу необходимо предоставить работодателю справку из Пенсионного фонда Украины период ее получения.

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