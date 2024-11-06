Як зараховується період отримання пенсії по інвалідності до страхового стажу для оплати лікарняних

Для підтвердження отримання пенсії по інвалідності застрахованій особі слід надати роботодавцю довідку з ПФУ про період її отримання.

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області роз’яснило, як зараховується період отримання пенсії по інвалідності до страхового стражу для оплати листків непрацездатності.

Поняття страхового стажу визначено ст. 14 Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Враховуючи викладене, період отримання пенсії по інвалідності зараховується до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески.

Для підтвердження отримання пенсії по інвалідності застрахованій особі необхідно надати роботодавцю довідку з Пенсійного фонду України про період її отримання.

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