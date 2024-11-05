У жовтні сапери розмінували понад 20 тисяч гектарів територій

З початку повномасштабного вторгнення сапери знищили 411 225 вибухонебезпечних предметів в Україні.

Джерело фото: ДШВ ЗСУ

Протягом жовтня 2024 року підрозділи з розмінування Міністерства оборони України очистили 20 342,78 гектара територій, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок збройної агресії росії. Про це повідомили у відомстві.

Серед досягнень розмінувальників — очищення 19 602,07 гектара сільськогосподарських земель, 90,55 км автомобільних доріг та перевірка 9,75 км ліній електропередач. Протягом цього періоду сапери виявили та знищили 8 206 вибухонебезпечних предметів, що підвищило загальну кількість знешкоджених предметів з початку повномасштабного вторгнення до 411 225.

На забруднених територіях щотижня працювало в середньому 260 спеціалізованих груп, до складу яких входило понад 1 100 осіб. Для виконання робіт також було залучено до 15 одиниць техніки механічного розмінування. Станом на кінець жовтня, кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла до 64, що на 8 більше, ніж у попередньому місяці.

За даними Головного управління протимінної діяльності, до очищення територій від вибухонебезпечних залишків війни залучаються підрозділи Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, вибухотехнічні підрозділи Національної поліції та піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Згідно з українським законодавством, до гуманітарного розмінування можуть залучатися лише сертифіковані оператори протимінної діяльності.

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