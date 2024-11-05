В октябре саперы разминировали более 20 тысяч гектаров территорий

С начала полномасштабного вторжения саперы уничтожили 411 225 взрывоопасных предметов в Украине.

Источник фото: ДШВ ВСУ

В течение октября 2024 года подразделения по разминированию Министерства обороны Украины очистили 20 342,78 гектара территорий, загрязненных взрывоопасными предметами в результате вооруженной агрессии России. Об этом сообщили в ведомстве.

Среди достижений разминировщиков - очистка 19 602,07 гектара сельскохозяйственных земель, 90,55 км автомобильных дорог и проверка 9,75 км линий электропередач. В течение этого периода саперы обнаружили и уничтожили 8 206 взрывоопасных предметов, что повысило общее количество обезвреженных предметов с начала полномасштабного вторжения до 411 225.

На загрязненных территориях еженедельно работало в среднем 260 специализированных групп, в состав которых входило более 1 100 человек. Для выполнения работ также было привлечено до 15 единиц техники механического разминирования. По состоянию на конец октября, количество сертифицированных операторов противоминной деятельности возросло до 64, что на 8 больше, чем в предыдущем месяце.

По данным Главного управления противоминной деятельности, к очистке территорий от взрывоопасных остатков войны привлекаются подразделения Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, взрывотехнические подразделения Национальной полиции и пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно украинскому законодательству, к гуманитарному разминированию могут привлекаться только сертифицированные операторы противоминной деятельности.

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