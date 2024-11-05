ВОЗ обновила список опасных вирусов, против которых необходимо срочно создать вакцины

В перечень вошли 17 патогенов, регулярно вызывающих вспышки заболеваний по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения обновила список опасных вирусов и бактерий, против которых нужно срочно создать вакцины. Об этом говорится в научном журнале eBioMedicine.

В список вошли 17 патогенов, регулярно вызывающих вспышки заболеваний по всему миру. В ВОЗ называют их главными приоритетами для разработки новых вакцин.

В список вирусы и бактерии вносили на основе нескольких критериев, в частности регионального бремени заболеваний, риска устойчивости к антибактериальным препаратам и социально-экономического влияния.

Глобальный список был сформирован на основе региональных списков.

В ВОЗ отмечают, что 17 патогенов станут четким указанием для разработчиков и производителей вакцин, которые могут оказать наибольшее социально-экономическое влияние.

Опасные патогены, вошедшие в список:

Вирусы и бактерии, вакцины по которым требуют исследования:

стрептококк группы А;

вирус гепатита С;

ВИЧ-1 (самый распространенный тип);

klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера, способная вызвать пневмонию);

Патогены, вакцины против которых нуждаются в дальнейшей разработке:

цитомегаловирус из семейства герпесвирусов;

вирус гриппа (вакцина с широкой защитой);

виды лейшмании;

нетифозные сальмонеллы;

норовирус;

малярия;

виды бактерии Shigella, которые могут вызвать дизентерию

золотистый стафилококк.

Патогены, вакцины против которых находятся на этапе приближения к официальному одобрению, рекомендациям по использованию или внедрению:

вирус денге;

стрептококк группы В;

внекишечная патогенная кишечная палочка;

микобактерии туберкулеза;

респираторно-синцитиальный вирус (RSV) – один из возбудителей респираторных вирусных инфекций.