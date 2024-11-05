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ВОЗ обновила список опасных вирусов, против которых необходимо срочно создать вакцины

17:23, 5 ноября 2024
В перечень вошли 17 патогенов, регулярно вызывающих вспышки заболеваний по всему миру.
ВОЗ обновила список опасных вирусов, против которых необходимо срочно создать вакцины
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Всемирная организация здравоохранения обновила список опасных вирусов и бактерий, против которых нужно срочно создать вакцины. Об этом говорится в научном журнале eBioMedicine.

В список вошли 17 патогенов, регулярно вызывающих вспышки заболеваний по всему миру. В ВОЗ называют их главными приоритетами для разработки новых вакцин.

В список вирусы и бактерии вносили на основе нескольких критериев, в частности регионального бремени заболеваний, риска устойчивости к антибактериальным препаратам и социально-экономического влияния.

Глобальный список был сформирован на основе региональных списков.

В ВОЗ отмечают, что 17 патогенов станут четким указанием для разработчиков и производителей вакцин, которые могут оказать наибольшее социально-экономическое влияние.

Опасные патогены, вошедшие в список:

Вирусы и бактерии, вакцины по которым требуют исследования:

  • стрептококк группы А;
  • вирус гепатита С;
  • ВИЧ-1 (самый распространенный тип);
  • klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера, способная вызвать пневмонию);

Патогены, вакцины против которых нуждаются в дальнейшей разработке:

  • цитомегаловирус из семейства герпесвирусов;
  • вирус гриппа (вакцина с широкой защитой);
  • виды лейшмании;
  • нетифозные сальмонеллы;
  • норовирус;
  • малярия;
  • виды бактерии Shigella, которые могут вызвать дизентерию
  • золотистый стафилококк.

Патогены, вакцины против которых находятся на этапе приближения к официальному одобрению, рекомендациям по использованию или внедрению:

  • вирус денге;
  • стрептококк группы В;
  • внекишечная патогенная кишечная палочка;
  • микобактерии туберкулеза;
  • респираторно-синцитиальный вирус (RSV) – один из возбудителей респираторных вирусных инфекций.

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здравоохранение вакцина

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