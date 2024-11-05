ВОЗ обновила список опасных вирусов, против которых необходимо срочно создать вакцины

Всемирная организация здравоохранения обновила список опасных вирусов и бактерий, против которых нужно срочно создать вакцины. Об этом говорится в научном журнале eBioMedicine.
В список вошли 17 патогенов, регулярно вызывающих вспышки заболеваний по всему миру. В ВОЗ называют их главными приоритетами для разработки новых вакцин.
В список вирусы и бактерии вносили на основе нескольких критериев, в частности регионального бремени заболеваний, риска устойчивости к антибактериальным препаратам и социально-экономического влияния.
Глобальный список был сформирован на основе региональных списков.
В ВОЗ отмечают, что 17 патогенов станут четким указанием для разработчиков и производителей вакцин, которые могут оказать наибольшее социально-экономическое влияние.
Вирусы и бактерии, вакцины по которым требуют исследования:
Патогены, вакцины против которых нуждаются в дальнейшей разработке:
Патогены, вакцины против которых находятся на этапе приближения к официальному одобрению, рекомендациям по использованию или внедрению:
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