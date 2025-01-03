Из-за непогоды в Казахстане в массовом ДТП на трассе столкнулись более 90 автомобилей, видео

По меньшей мере 95 автомобилей столкнулись на трассе в Казахстане из-за плохой погоды.

Непогода в Казахстане привела к массовому дорожно-транспортному происшествию. Так, из-за метели на трассе Астана — Петропавловск в Акмолинской области 3 января столкнулись по меньшей мере 95 автомобилей. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Как рассказали в национальной автодорожной компании страны, участок трассы республиканского значения Астана — Петропавловск закрыли в 7:20 утра по местному времени из-за ухудшения погодных условий.

«Однако, по предварительным данным, из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей», - сообщили там.

На месте массового ДТП работают сотрудники полиции и специалисты национальной автодорожной компании. По полосе, которую очистили, автомобили, находящиеся в рабочем состоянии, начали движение.

Видео: соцсети

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