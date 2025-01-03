Через негоду у Казахстані у масовій ДТП на трасі зіштовхнулися понад 90 автівок, відео

Щонайменше 95 автомобілів зіткнулися на трасі в Казахстані через погану погоду.

Негода у Казахстані призвела до масової дорожньо-транспортної пригоди. Так, через хуртовину на трасі Астана — Петропавловськ в Акмолінській області 3 січня зіткнулися щонайменше 95 автомобілів. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомляє Tengrinews.kz.

Як розповіли у національній автодорожній компанії країни, ділянку траси республіканського значення Астана — Петропавловськ закрили о 7:20 ранку за місцевим часом через погіршення погодних умов.

«Однак, за попередніми даними, через недотримання водіями швидкісного режиму та безпечної дистанції о 13:28 на 153-му кілометрі траси, в районі села Жанаталап, сталося масове зіткнення за участю приблизно 95 автомобілів», — повідомили там.

На місці масового ДТП працюють співробітники поліції та фахівці національної автодорожної компанії. По смузі, яку очистили, автомобілі, які перебувають у робочому стані, розпочали рух.

Відео: соцмережі

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