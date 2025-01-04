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В Варшаве водитель сбил украинку, а потом еще и избил ее — видео

16:10, 4 января 2025
Водитель вышел из машины и ударил девушку кулаком по лицу.
В Варшаве водитель сбил украинку, а потом еще и избил ее — видео
Фото: depositphotos.com
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В центре Варшавы один из водителей сбил гражданку Украины, а затем вышел из транспортного средства и ударил девушку кулаком в лицо, пишет Wyborcza.

Инцидент произошел еще 29 декабря 2024 года, но о нем стало известно только сейчас. В тот день украинка, проживающая в Варшаве с 2018 года и работающая в местном магазине, вышла на прогулку. Она разговаривала по телефону, когда автомобиль влетел в нее.

«Потом водитель вышел из машины и избил ее. Он ударил ее ногой в спину так сильно, что она потеряла обувь», – пишут в издании.

Отмечается, что девушка была у автостоянки на улице Смольной и разговаривала по телефону со своим парнем. В это время за ней водитель машины пытался припарковаться, но она этого не заметила.

В полиции, по данным издания, посоветовали девушке не сообщать о случившемся.

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