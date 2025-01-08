Практика судов
  1. В мире

В российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу — произошел масштабный пожар, видео

10:00, 8 января 2025
В Энгельсе после атаки БпЛА горит нефтехранилище.
В российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу — произошел масштабный пожар, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на российский город Энгельс в Саратовской области. В результате атаки вспыхнула нефтебаза.

Взрывы раздались около 03:05 по киевскому времени. По словам местных жителей, раздалось по меньшей мере 15 взрывов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Он заявил о «попадании обломков в промышленный объект в Энгельсе».

В сети также было обнародовано видео масштабного пожара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

Дела об обжаловании конкурсов на руководителей НАБУ, САП, НАПК и БЭБ предлагается рассматривать в Киевском городском окружном административном суде — законопроект

В Раде появился альтернативный законопроекту Кабмина о создании Высшего админсуда законопроект, которым предлагается, чтобы дела о конкурсах на руководство НАБУ, САП, НАПК рассматривал Киевский городской ОАС.

Соизмеримость залога в уголовных правонарушениях, связанных с уклонением от уплаты налогов – что говорит судебная практика

К подозреваемому, обвиняемому даже по ч. 3 ст. 212 УК Украины, не может быть применена мера пресечения домашний арест или содержание под стражей, поскольку санкция статьи не предусматривает лишение свободы.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об отмене Жилищного кодекса и возможности реконструкции устаревшего жилищного фонда

Как отмечает правительство, социальной доступной аренды в стране не существует, что является существенным препятствием для привлечения поддержки международных организаций и доноров для формирования жилищных фондов.

Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео