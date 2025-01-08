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На Житомирщине общине вернут более сотни гектаров сельхозземель стоимостью 2,3 млн грн

23:57, 8 января 2025
Местное сельхозпредприятие незаконно зарегистрировало право частной собственности на земли без правоустанавливающих документов.
На Житомирщине общине вернут более сотни гектаров сельхозземель стоимостью 2,3 млн грн
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В Житомирской области в коммунальную собственность Курненского сельского совета истребовано 103 га земли, незаконно находившиеся в частной собственности общества. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о 30 земельных участках сельскохозяйственного назначения стоимостью 2,3 млн грн, что в Житомирском районе.

В январе 2023 года местное сельхозпредприятие на значительный массив земли зарегистрировало за собой право частной собственности.

Установлено, что такие действия предприняты незаконно, без правоустанавливающих документов. Фактически общество использовало государственный акт о праве коллективной собственности на землю бывшего КСП от 1995 года.

Это противоречит Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии рейдерству», согласно которому земли такой категории относятся к коммунальной собственности сельского совета.

Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Житомирской области и доказали противоправность действий сельхозпредприятия.

После вступления решения суда в законную силу окружной прокуратурой будут приняты меры по его реальному исполнению.

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Житомирская область земля

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