Ракета Starship компании SpaceX Илона Маска взорвалась при запуске, видео

Седьмой тестовый запуск космического корабля Starship окончился неудачей.

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска провела седьмой испытательный запуск самой мощной ракеты в истории Starship. Верхняя ступень взорвалась, но первый многоразовый модуль сумел вернулся на землю. Об этом сообщили в SpaceX

Ракета стартовала с космодрома в Бока-Чика в штате Техас. Первая многоразовая ступень Super Heavy вывела корабль на орбиту, после чего вернулась на землю и приземлилась на стартовой площадке. Верхняя ступень отделилась в небе, на ней включились все шесть двигателей Raptor. Но затем связь с кораблем была потеряна, и он рухнул.

«До завершения запуска, примерно через 8,5 минут полета, телеметрия с ней была потеряна. Первоначальные данные указывают на то, что в кормовой части корабля возник пожар, что привело к быстрому незапланированному разрушению с падением обломков в Атлантический океан», - сообщили в компании SpaceX.

Там отметили, что уже расследуют причины крушения и готовятся к восьмому запуску.

Илон Маск добавил, что по предварительным данным, была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля.

«Она была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия. Помимо само собой разумеющейся двойной проверки на наличие утечек, мы добавим пожаротушение к этому объему и, вероятно, увеличим площадь вентиляционного отверстия», - сообщил он.

Также он добавил, что 8-й запуск состоится уже в ближайшем месяце.

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