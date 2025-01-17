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Кабмин одобрил Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года — что она предусматривает

15:13, 17 января 2025
Виктор Ляшко отметил, что украинцы получат более широкий доступ к качественным услугам, больше профилактических программ, удобные маршруты пациентов и современные цифровые инструменты для взаимодействия с медицинской системой.
Кабмин одобрил Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года — что она предусматривает
Фото: vin.gov.ua
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В пятницу, 17 января, правительство одобрило Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года и утвердило операционный план мер по ее реализации в 2025—2027 годах. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что качественная, доступная, бесплатная медицинская помощь для каждого и готовность медицинской системы к реагированию на вызовы и угрозы — такова глобальная цель Стратегии 2030.

«Работая над ней, пытались создать не просто формальный документ, а четко определить, какой мы хотим видеть систему здравоохранения в ближайшие годы и программу действий, где приоритеты мирной жизни соединены с вызовами войны. Ведь здоровье нации – это не только показатель благосостояния страны, но и ее потенциал для развития», - сказал он.

По его словам, цель в последующие годы — развивать способность существующей системы и распространять лучшие практики медицинской реформы на все учреждения.

Есть два ключевых вектора: обеспечить устойчивость системы в условиях войны и одновременно сосредоточиться на восстановлении, соединив его с процессами реформирования и повышением эффективности функционирования в соответствии с принципом «лучше, чем было».

«Это не означает строительство больших многопрофильных больниц в каждой общине. Это означает развитие материально-технической базы и наличие медицинских работников в соответствии с ролью заведения в госпитальной сети. Таким образом, обеспечиваем предоставление наивысшего доступного уровня медицинской помощи и медицинского ухода в конкретном кластере госпитального округа», - заявил Ляшко.

Также он добавил, что в результате украинцы получат более широкий доступ к качественным услугам, больше профилактических программ, удобные маршруты пациентов и современные цифровые инструменты для взаимодействия с медицинской системой.

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Минздрав Кабинет Министров Украины

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