Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року — що вона передбачає

Віктор Ляшко зазначив, що українці отримають ширший доступ до якісних послуг, більше профілактичних програм, зручні маршрути пацієнтів і сучасні цифрові інструменти для взаємодії з медичною системою.

Фото: vin.gov.ua

У п’ятницю, 17 січня, уряд схвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025—2027 роках. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що якісна, доступна, безоплатна медична допомога для кожного та готовність медичної системи до реагування на виклики та загрози — такою є глобальна мета Стратегії 2030.

«Працюючи над нею, намагалися створити не просто формальний документ, а чітко визначити, якою ми хочемо бачити систему охорони здоров’я у найближчі роки та програму дій, де пріоритети мирного життя поєднані з викликами війни. Адже здоров’я нації — це не лише показник добробуту країни, але і її потенціал для розвитку», - сказав він.

За його словами, ціль на наступні роки — розвивати спроможність існуючої системи та поширювати кращі практики медичної реформи на всі заклади.

Наразі є два ключові вектори: забезпечити стійкість системи в умовах війни та водночас зосередитись на відновленні, поєднавши його з процесами реформування та підвищенням ефективності функціонування відповідно до принципу «краще, ніж було».

«Це не означає будівництво великих багатопрофільних лікарень в кожній громаді. Це означає розвиток матеріально-технічної бази і наявність медичних працівників відповідно до ролі закладу в госпітальній мережі. Таким чином забезпечуємо надання найвищого доступного рівня медичної допомоги та медичного догляду в конкретному кластері госпітального округу», - заявив Ляшко.

Також він додав, що у результаті українці отримають ширший доступ до якісних послуг, більше профілактичних програм, зручні маршрути пацієнтів і сучасні цифрові інструменти для взаємодії з медичною системою.

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