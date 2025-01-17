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Суд підтвердив спадкові права вдови на перераховану, але невиплачену пенсію померлого чоловіка

16:35, 17 січня 2025
Жінка звернулася до суду, заявивши, що після смерті чоловіка наприкінці 2022 року вона, як спадкоємиця першої черги, має право отримати невиплачені йому 200 977 гривень у порядку спадкування.
Суд підтвердив спадкові права вдови на перераховану, але невиплачену пенсію померлого чоловіка
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Дружина померлого пенсіонера звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного Фонду в Чернівецькій області про стягнення недоотриманої пенсії в порядку спадкування. Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

Вона обґрунтувала позов тим, що у 2019, 2021 та 2022 роках Чернівецький окружний адміністративний суд ухвалив рішення, якими зобов’язав ГУ ПФУ в Чернівецькій області здійснити перерахунок та виплату пенсії відповідно до Закону України «Про перерахунок пенсії особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

Одне з цих рішень було виконане, ще два підлягали виконанню. Наприкінці 2022 року чоловік помер, не отримавши належні йому виплати в сумі 200 977 грн. Оскільки грошові кошти входять до складу спадщини, а вона є спадкоємицею першої черги за законом, тому має право на їх одержання в порядку спадкування.  

Першотравневий районний суд м. Чернівців задовольнив позовні вимоги в повному об’ємі.

Представник ГУ ПФУ в Чернівецькій області оскаржив це рішення суду в апеляційному порядку, стверджуючи, що в даному випадку не застосовуються норми спадкового права, оскільки регулюються спеціальним законодавством, а тому ці кошти не включаються до складу спадщини.

Дружина померлого могла їх одержати, як член сім’ї, якби звернулася за соціальними виплатами упродовж 6 місяців після смерті пенсіонера, але пропустила цей строк. Просив рішення суду скасувати та ухвалити нове, яким повністю відмовити в задоволенні позову.

Колегія апеляційного суду не погодилася з позицією апелянта та визнала ухвалене судом першої інстанції рішення законним та обґрунтованим, мотивуючи наступним.  

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», який врегульовує питання виплати пенсії та допомоги в разі смерті пенсіонера, дружина, як член сім’ї, має право на одержання суми пенсії, що підлягала виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію. Вони виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.

Разом з тим, ч.1 ст. 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв`язку з його смертю, передаються членам його сім`ї, а в разі їх відсутності - входять до складу спадщини. Це означає, що недоотримана пенсія померлого пенсіонера виплачується, як пенсія, членам його сім`ї за умови, якщо вони звернулися за її виплатою упродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини. В іншому випадку, сума недоотриманої пенсії набирає іншої правової якості – переходить у спадщину, яку члени сім`ї та/або інші особи, але вже як спадкоємці, можуть отримати як спадщину.

Такий висновок апеляційного суду узгоджується з правовими висновками Верховного Суду.

Також апеляційний суд звернув увагу на те, що судові рішення Чернівецького окружного адміністративного суду про зобов`язання пенсійного фонду здійснити перерахунок та виплату спадкодавцю пенсії набрали законної сили і є обов`язковими до виконання. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Колегія суддів відхилила й інші доводи апеляційної скарги, визнала вимогу дружини пенсіонера законною та підтвердила її право на стягнення грошових коштів з ПФУ як спадкового майна.

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