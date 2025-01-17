Суд підтвердив спадкові права вдови на перераховану, але невиплачену пенсію померлого чоловіка

Жінка звернулася до суду, заявивши, що після смерті чоловіка наприкінці 2022 року вона, як спадкоємиця першої черги, має право отримати невиплачені йому 200 977 гривень у порядку спадкування.

Дружина померлого пенсіонера звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного Фонду в Чернівецькій області про стягнення недоотриманої пенсії в порядку спадкування. Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

Вона обґрунтувала позов тим, що у 2019, 2021 та 2022 роках Чернівецький окружний адміністративний суд ухвалив рішення, якими зобов’язав ГУ ПФУ в Чернівецькій області здійснити перерахунок та виплату пенсії відповідно до Закону України «Про перерахунок пенсії особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

Одне з цих рішень було виконане, ще два підлягали виконанню. Наприкінці 2022 року чоловік помер, не отримавши належні йому виплати в сумі 200 977 грн. Оскільки грошові кошти входять до складу спадщини, а вона є спадкоємицею першої черги за законом, тому має право на їх одержання в порядку спадкування.

Першотравневий районний суд м. Чернівців задовольнив позовні вимоги в повному об’ємі.

Представник ГУ ПФУ в Чернівецькій області оскаржив це рішення суду в апеляційному порядку, стверджуючи, що в даному випадку не застосовуються норми спадкового права, оскільки регулюються спеціальним законодавством, а тому ці кошти не включаються до складу спадщини.

Дружина померлого могла їх одержати, як член сім’ї, якби звернулася за соціальними виплатами упродовж 6 місяців після смерті пенсіонера, але пропустила цей строк. Просив рішення суду скасувати та ухвалити нове, яким повністю відмовити в задоволенні позову.

Колегія апеляційного суду не погодилася з позицією апелянта та визнала ухвалене судом першої інстанції рішення законним та обґрунтованим, мотивуючи наступним.

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», який врегульовує питання виплати пенсії та допомоги в разі смерті пенсіонера, дружина, як член сім’ї, має право на одержання суми пенсії, що підлягала виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію. Вони виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.

Разом з тим, ч.1 ст. 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв`язку з його смертю, передаються членам його сім`ї, а в разі їх відсутності - входять до складу спадщини. Це означає, що недоотримана пенсія померлого пенсіонера виплачується, як пенсія, членам його сім`ї за умови, якщо вони звернулися за її виплатою упродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини. В іншому випадку, сума недоотриманої пенсії набирає іншої правової якості – переходить у спадщину, яку члени сім`ї та/або інші особи, але вже як спадкоємці, можуть отримати як спадщину.

Такий висновок апеляційного суду узгоджується з правовими висновками Верховного Суду.

Також апеляційний суд звернув увагу на те, що судові рішення Чернівецького окружного адміністративного суду про зобов`язання пенсійного фонду здійснити перерахунок та виплату спадкодавцю пенсії набрали законної сили і є обов`язковими до виконання. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Колегія суддів відхилила й інші доводи апеляційної скарги, визнала вимогу дружини пенсіонера законною та підтвердила її право на стягнення грошових коштів з ПФУ як спадкового майна.

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