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У ДПС повідомили, де дізнатися розмір ставок місцевих податків і зборів, які діють у 2025 році

22:18, 17 січня 2025
Сільські, селищні, міські ради, в межах своїх повноважень можуть приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів.
У ДПС повідомили, де дізнатися розмір ставок місцевих податків і зборів, які діють у 2025 році
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Центральне міжрегіональне управління по роботі з великими платниками податків повідомило, що на офіційному порталі ДПС у рубриці «Ставки місцевих податків та зборів» розміщено інформацію щодо ставок податків, зборів, встановлених кожним органом місцевого самоврядування в Україні.

Оновлену інформацію наведено в розрізі кожної області у файлі «Зведена інформація про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків і зборів, а також про встановлені пільги, які будуть діяти у 2025 році».

Відповідно до вимог пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами і доповненнями) сільські, селищні, міські ради, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів.

Інформація, яку отримано від органів місцевого самоврядування і розміщено на сайті ДПС, містить 8 додатків:

- інформація щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів (додаток 1);

- ставки земельного податку та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 2);

- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 3);

- ставки туристичного збору та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 4);

- ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 5);

- перелік пільг з транспортного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 6);

- ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої та другої групи (додатки 7 та 8).

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ДПС податки

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