Хорватія організує першу міжнародну конференцію з підтримки ветеранів

Конференція щодо допомоги ветеранам має відбутися у жовтні 2025 року у Хорватії.

Фото: novynarnia

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман оголосив про проведення першої міжнародної конференції, присвяченої підтримці ветеранів, яка відбудеться в жовтні 2025 року.

«Я радий оголосити і використати цю, звісно, насамперед особливу нагоду, щоб оголосити, що ми організуємо першу в історії конференцію щодо догляду за ветеранами в жовтні у Хорватії», — заявив Грлич-Радман під час міністерської зустрічі «Україна-Південно-Східна Європа», яка відбулася у Києві, цитує «Інтерфакс-Україна».

Крім того, він запропонував провести наступну міністерську зустріч на такому ж рівні в Хорватії.

Міністр також зазначив, що це вже його сьомий візит в Україну, наголосивши на важливості підтримки українського народу в умовах війни та спільної роботи над допомогою ветеранам.

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