Хорватия организует первую международную конференцию по поддержке ветеранов

Конференция по помощи ветеранам должна состояться в октябре 2025 года в Хорватии.

Фото: novynarnia

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман объявил о проведении первой международной конференции, посвященной поддержке ветеранов, которая состоится в октябре 2025 года.

«Я рад объявить и использовать эту, конечно, прежде всего особую возможность, чтобы объявить, что мы организуем первую в истории конференцию по уходу за ветеранами в октябре в Хорватии», – заявил Грлич-Радман во время министерской встречи «Украина-Юго-Восточная Европа», которая состоялась в Киеве, цитирует «Интерфакс-Украина».

Кроме того, он предложил провести следующую министерскую встречу на таком же уровне в Хорватии.

Министр также отметил, что это уже его седьмой визит в Украину, подчеркнув важность поддержки украинского народа в условиях войны и совместной работы над помощью ветеранам.

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