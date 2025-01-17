В Раде решили отложить реализацию закона о передаче государству администрирования домена GOV.UA

Закон об администрировании домена GOV.UA государством должен быть реализован в 2024 году, но депутаты констатировали, что он так и не выполнен, поэтому следует перенести срок на 2026 год

Группа народных депутатов во главе с членом Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александром Федиенко 13 января зарегистрировала законопроект 12401 о внесении изменения в статью 10 Закона «Об использовании доменных имен в специальном публичном домене .gov.ua» (по вступлению в силу Закона)».

Так, Закон от 28 июля 2023 г. №3284-IX «Об использовании доменных имен в специальном публичном домене .gov.ua» вступил в силу с 1 января 2024 года.

Кабмин должен был обеспечить в течение 6 месяцев проверку администратором использования доменных имен органами государственной власти, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями, организациями государственной формы собственности в специальном публичном домене .gov.ua. местного самоуправления их доменных имен в соответствии с требованиями этого закона. Кроме того, до 1 июля 2024 правительство должно было проинформировать Верховную Раду о состоянии выполнения этого закона.

Вместе с тем, как констатируют авторы, подготовка к реализации положений закона «нуждается в более длительном периоде».

Следовательно, предложено внести изменения, согласно которым этот Закон вступит в силу с 1 января 2026 г. и Кабмин будет обязан до 1 июля 2026 г. проинформировать Верховную Раду о состоянии исполнения.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», закон был принят в июле 2023 года (законопроект 7357). Вопрос касался зависимости от частной компании администрирования домена GOV.UA, который является специальным публичным доменом, в котором регистрируются и делегируются органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления доменные имена.

Регистрируя в Раде законопроект 7357, его авторы, среди которых депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко, отмечали, что пора передать функции по администрированию доменных имен в домене GOV.UA в орган государственной власти, ведь сейчас администратором является частная фирма.

Авторы указывали, что в соответствии с Правилами домена GOV.UA администратором публичного домена GOV.UA является ООО «Хостмастер», которое осуществляет мероприятия по административному сопровождению специального публичного домена GOV.UA, обеспечение его работоспособности и осуществляет мероприятия по техническому сопровождению Реестра.

«Поэтому сложилась неблагоприятная ситуация, ведь частная компания, по законодательству, не имеет права влияния на органы исполнительной власти, другие органы государственной власти и органы местного самоуправления, и не может обязывать к исполнению и осуществлять контроль за исполнением законодательства упомянутой категории субъектов», - отмечали авторы законопроекта.

Следует отметить, что зависимость от частных компаний остается и в других аспектах информатизации.

Например, Единый государственный реестр судебных решений до сих пор содержит ссылку на нормативные акты из «Лига: закон», хотя в Украине есть государственный официальный Реестр нормативно-правовых актов, которым занимается Минюст.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала ответ от госпредприятия Государственной судебной администрации о том, почему так случилось. В частности, эти ссылки в государственном Реестре на частную базу содержатся из-за необходимости поиска и привлечения дополнительных источников наполнения доходной части финансового плана Предприятия.

Автор: Наталя Мамченко

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