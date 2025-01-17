У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Група народних депутатів на чолі з членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександром Федієнком 13 січня зареєструвала законопроект 12401 про внесення зміни до статті 10 Закону «Про використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua» (щодо набуття чинності Законом)».

Так, Закон від 28 липня 2023 року №3284-IX «Про використання доменних імен у спеціальному публічному домені .gov.ua» набрав чинності з 1 січня 2024 року.

Кабмін повинен був забезпечити протягом 6 місяців перевірку адміністратором використання доменних імен органами державної влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями державної форми власності у спеціальному публічному домені .gov.ua. Також він мав забезпечити приведення міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування їхніх доменних імен у відповідність з вимогами цього закону. Крім того, до 1 липня 2024 року уряд повинен був поінформувати Верховну Раду про стан виконання цього закону.

Разом з тим, як констатують автори, підготовка до реалізації положень закону «потребує більш тривалого періоду».

Отже, запропоновано внести зміни, згідно з якими цей Закон набере чинності з 1 січня 2026 року та Кабмін буде зобов’язаний до 1 липня 2026 року поінформувати Верховну Раду про стан виконання.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», закон було прийнято у липні 2023 року (законопроект 7357). Питання стосувалося залежності від приватної компанії адміністрування домену GOV.UA, який є спеціальним публічним доменом, в якому реєструються та делегуються органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування доменні імена.

Реєструючи у Раді законопроект 7357, його автори, серед яких депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко, зазначали, що настав час передати функції з адміністрування доменних імен у домені GOV.UA до органу державної влади, адже зараз адміністратором є приватна фірма.

Автори вказували, що відповідно до Правил домену GOV.UA адміністратором публічного домену GOV.UA є ТОВ «Хостмайстер», що здійснює заходи з адміністративного супроводу спеціального публічного домену GOV.UA, забезпечення його працездатності та здійснює заходи з технічного супроводу Реєстру.

«Тому, склалась несприятлива ситуація, адже, приватна компанія, за законодавством, не має права впливу на органи виконавчої влади, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, і не може зобов’язувати до виконання та здійснювати контроль за виконанням законодавства згаданої категорії суб’єктів», - зазначали автори законопроекту.

Слід зазначити, що залежність від приватних компаній залишається і в інших аспектах інформатизації.

Наприклад, Єдиний державний реєстр судових рішень досі містить посилання на нормативні акти з «Ліга: закон», хоча в Україні є державний офіційний Реєстр нормативно-правових актів, яким опікується Мінюст.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відповідь від держпідприємства Державної судової адміністрації про те, чому так сталося. Зокрема, ці посилання у державному Реєстрі на приватну базу містяться через необхідність «пошуку та залучення додаткових джерел наповнення доходної частини фінансового плану Підприємства».

Автор: Наталя Мамченко

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