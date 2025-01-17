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У США заборонили червоний барвник, яким фарбували цукерки, напої та навіть медикаменти

21:21, 17 січня 2025
Популярний і настільки ж небезпечний барвник довгий час залишався частим інгредієнтом у продуктах харчування.
У США заборонили червоний барвник, яким фарбували цукерки, напої та навіть медикаменти
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У США заборонили червоний барвник еритрозин, який використовували у солодощах, газованих напоях і медикаментах. Про це повідомляє Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Причиною заборони став звʼязок еритрозину з появою онкологічних захворювань у щурів.

Барвник Red No. 3 (еритрозин або E127), синтетичний компонент, застосовується для надання яскравого вишневого кольору різним продуктам. За даними Business Insider, цей барвник міститься у 25% топінгів для тортів, 16% жувальних гумок, 13% цукерок та 11% печива у США.

«FDA не може дозволяти використання добавок, якщо доведено, що вони провокують рак у тварин або людей», — заявив заступник голови управління з питань харчування Джим Джонс.

Водночас FDA заперечує, що харчовий барвник може провокувати рак у споживачів, адже механізми появи онкології у людей і тварин відрізняються.

Крім того, люди вживають значно меншу кількість барвника, ніж та, що спричинила онкопухлини у лабораторних щурів в межах дослідження.

Харчовим компаніям дали термін до 2027 року для заміни барвника натуральними альтернативами, а виробникам ліків необхідно завершити перехід до 2028 року.

В Україні еритрозин (Е127) не включений до переліку дозволених харчових добавок: продукція з цим барвником або його сумішами заборонена для продажу. Проте солодощі з цим барвником досі можна знайти у країнах ЄС.

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США продукти

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