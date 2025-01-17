Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 17 січня

Уряд затвердив Порядок проведення аналізу та оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади та збільшив штатну чисельність Міністерства соціальної політики.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу в галузі рибного господарства». Законопроект спрямований на адаптацію законодавства України до права Європейського Союзу шляхом внесення змін до ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», якими, зокрема, пропонується визначити: завдання та цілі державної політики у галузі рибного господарств, принципи спільної рибогосподарської політики; принципи державного управління та регулювання в галузі рибного господарства; принципи державного контролю та провадження рибогосподарської діяльності; порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення, припинення дії дозволу на використання чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів у сфері аквакультури; основи організації ринку продукції рибальства та аквакультури; засади підтримки сталого розвитку аквакультури.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу». Законопроект спрямований на приведення законодавства України про державний ринковий нагляд у відповідність до законодавства Європейського Союзу та гармонізацію вимог щодо введення в обіг (реалізації) нехарчової продукції з принципами та практиками ЄС, а також удосконалення системи технічного регулювання. Проектом Закону передбачено: запровадження ринкового нагляду за продукцією, що реалізується через інтернет або за допомогою інших способів дистанційної торгівлі; надання відповідно до європейських вимог можливості об’єднанням суб’єктів господарювання або споживачів укладати угоди про здійснення спільної діяльності з органами ринкового нагляду; запровадження відповідно до практики органів ринкового нагляду держав-членів ЄС можливості відбору на безоплатній основі зразків продукції, щодо яких передбачено проведення експертизи (випробування) методами неруйнівного контролю з поверненням таких зразків власнику, якщо не було виявлено невідповідності. Законопроектом пропонується також передбачити: необхідність складання національної стратегії ринкового нагляду; удосконалення процедур здійснення контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, механізмів взаємодії між митними органами та органами ринкового нагляду; розширення переліку осіб, на яких поширюється державний ринковий нагляд, а саме: надавач послуг з виконання замовлень (надавач послуг фулфілменту), надавач послуг інформаційного суспільства; тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг». Законопроектом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, визначити, що пільгові категорії громадян зобовʼязані щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг, а умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих житлово-комунальних послуг коштами пільг визначаються у порядку, встановленому КМУ.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоровʼя». Чітко визначено повноваження Головної акредитаційної комісії при МОЗ та акредитаційних комісій при Міністерстві охорони здоров’я АРК, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (військових адміністрацій). Передбачено оприлюднення рішень акредитаційних комісій про акредитацію закладу на офіційних веб-сайтах Міністерства охорони здоров’я АРК, структурних підрозділів охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних на наступний робочий день після їх прийняття. Передбачено також щомісячне оприлюднення переліку акредитованих закладів на офіційному веб-сайті МОЗ, а також у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Скорочено перелік документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я.

- Внесено зміни до Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Уточнено перелік документів, які подаються юридичною особою, діяльність якої пов’язана з культивуванням, перевезенням, зберіганням і знищенням рослин роду коноплі (Cannabis), включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, для отримання дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 08.09.2021 № 1004 «Про умови оплати праці працівників державних установ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» та «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». Встановлено працівникам зазначених установ доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, у розмірі 50 відсотків посадового окладу такого працівника. Передбачено, що починаючи з 01.01.2025 розміри посадових окладів, схеми яких затверджені відповідною постановою, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного календарного року. Доповнено перелік посад державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» такими посадами: «Провідний: юрисконсульт, бухгалтер; фахівець з публічних закупівель; уповноважений з антикорупційної діяльності; інженер-програміст; документознавець».

- Перейменовано, відповідно до абзацу третього пункту 6 статті 8 ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», ряд географічних об’єктів, назви яких містять символіку російської імперської політики, зокрема: урочища, балки, річки, канали, джерела, острови, півострови, ботанічні, геологічні і гідрологічні пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, ліси, гори, водосховища, ентомологічні заказники, ландшафтні заказники, регіональні ландшафтні парки, залізничні станції тощо.

- Затверджено Порядок проведення аналізу та оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади. Порядком передбачено, що цілями заходів з оптимізації робочих процесів є: оптимізація витрат державного бюджету на здійснення основних функцій та забезпечення діяльності державних органів, надання ними послуг; скорочення трудомісткості та/або часу на здійснення основних функцій державних органів та забезпечення діяльності цих державних органів, надання ними послуг без втрати якості результатів; забезпечення / підвищення результативності здійснення основних функцій державних органів у разі зменшення чи незмінності обсягів залучених ресурсів; підвищення якості результатів роботи державних органів, зокрема, за рахунок орієнтованості на запити (вимоги) споживачів робочих процесів.

- Внесено зміни у додаток 1 «Гранична чисельність працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади» до постанови КМУ від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів». Збільшено штатну чисельність Міністерства соціальної політики України на 31 штатну одиницю за рахунок штатної чисельності територіальних органів Пенсійного фонду України.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 28.10.2022 № 1218 «Про затвердження норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу» і від 22.11.2022 № 1310 «Про затвердження норм виробничих втрат і виходу спиртових дистилятів, норм втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних напоїв, норм виробничих втрат деяких видів алкогольних напоїв» з метою приведення їх у відповідність до положень Податкового кодексу України та ЗУ від 18 № 3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального». Серед іншого, доповнено норми виробничих втрат і виходу спиртових дистилятів, норми втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних напоїв, норми виробничих втрат деяких видів алкогольних напоїв, затверджені постановою КМУ від 22.11.2022 № 1310, нормами втрат 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20°C, під час виробництва джину.

- Затверджено Порядок здійснення моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття, що набере чинності одночасно із набранням чинності ЗУ № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля». Порядок визначає основні вимоги до організації та здійснення моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття, взаємодії субʼєктів моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття у процесі його здійснення і забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття рішень щодо біологічного та ландшафтного різноманіття.

- Внесено зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів. Передбачено, що державна реєстрація лікарського засобу, який закуповується особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, незареєстрованого в Україні на час проведення процедури закупівлі, але зареєстрованого компетентним органом США, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, держави - члена Європейського Союзу чи зареєстрованого компетентним органом Європейського Союзу за централізованою процедурою, який подається на державну реєстрацію після визначення переможця процедури закупівлі, здійснюється МОЗ за умови надання копії документа, засвідченої підписом заявника або уповноваженого ним представника, що підтверджує визначення переможця процедури закупівлі, на підставі заяви та висновку Державного експертного центру МОЗ складеного за результатами проведення перевірки реєстраційних матеріалів на їх автентичність. Визначено перелік документів, що додаються до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, який закуповується особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, незареєстрованого в Україні на час проведення процедури закупівлі, який подається на державну реєстрацію після визначення переможця процедури закупівлі, за умови підтвердження факту цільового призначення даного лікарського засобу. Передбачено вимоги стосовно прийняття рішень про повну або тимчасову заборону застосування лікарського засобу та рішення про відмову в державній реєстрації лікарського засобу.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.03.2024 № 358 «Про затвердження Положення про Єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я та внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я». Приведено положення Порядку про Єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я у відповідність до вимог ЗУ «Про публічні електронні реєстри» в частині розмежування функцій адміністратора Єдиного веб-порталу (МОЗ) та технічного адміністратора Єдиного веб-порталу (державне підприємство «Електронне здоров’я»). Передбачено, що добір на вакантні посади з використанням засобів Єдиного веб-порталу також можуть здійснювати заклади охорони здоров’я приватної форми власності та фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту «Вища освіта України». Встановлено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток», джерелом надходження яких є кошти гранту, що отримані відповідно до Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком та Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком. Передбачено умови спрямування бюджетних коштів, у тому числі коштів гранту на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації субпроектів; умови надання бюджетних коштів, у тому числі коштів гранту; обмеження використання бюджетних коштів; порядок відображення виконавцями у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині здійснення надходжень та видатків державного бюджету; порядок та форми звітності.

- Внесено зміни до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти. Протягом воєнного стану та у рік після його скасування або припинення врегульовано питання визнання документів про вищу духовну освіту для кандидатів на посади військових капеланів, виданих після 01.09.2018. Уточнено перелік документів, що подається для визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання. Врегульовано питання скасування рішення про видачу свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, науковий ступінь, вчене звання для кандидатів на посади військових капеланів у випадках, якщо особа втратила право провадити військову капеланську діяльність або протягом певного часу не отримала мандат на право здійснення такої діяльності тощо.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Визначено головним розпорядником бюджетних коштів Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату КМУ, а відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - Держенергоефективності. Уточнено напрями надання державної фінансової підтримки її одержувачам для здійснення заходів у сфері енергоефективності, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення обсягу викидів вуглецю. Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на надання відповідної державної підтримки шляхом збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України». Передбачено, що за результатами ухвалення попереднього висновку щодо доцільності надання державної підтримки за проектом Держенергоефективності ініціює укладення добровільної угоди з енергоефективності (декарбонізації) з кандидатом та протягом трьох робочих днів з дня її укладення письмово інформує товариство або уповноваженого суб’єкта про її укладення із зазначенням дати та номера такої угоди. Передбачено впровадження лізингу енергоефективного та/або енергозберігаючого обладнання та механізму факторингового фінансування виконавців енергосервісу.

- Доручено, з метою скорочення витрат без втрати якості та результативності роботи центральних органів виконавчої влади, міністерствам, службам, агентствам та інспекціям, крім центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, щороку: проводити в установленому порядку аналіз та заходи з оптимізації типових робочих процесів: - у міністерствах - не менше трьох типових робочих процесів (у 2025 році - не менше двох типових робочих процесів); в агентствах, службах та інспекціях - не менше двох типових робочих процесів (у 2025 році - не менше одного типового робочого процесу); забезпечувати обрання типових робочих процесів, щодо яких будуть проводитися заходи з оптимізації, з урахуванням їх ресурсоємності та впливу на кількісні i якісні показники результатів роботи державного органу; забезпечувати включення переліку типових робочих процесів, щодо яких будуть проводитися заходи з оптимізації, погодженого із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, до плану заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на відповідний рік, підготовленого в установленому порядку.

- Схвалено проект Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Інклюзивного форуму щодо підходів до питання зменшення викидів вуглецю Організації економічного співробітництва та розвитку. Участь у роботі Інклюзивного форуму щодо підходів до питання зменшення викидів вуглецю сприятиме міжнародному діалогу та поглибленій співпраці з країнами-партнерами у сфері кліматичної політики, а також сприятиме підтримці України на шляху до членства в ЄС та Організації економічного співробітництва та розвитку.

- Схвалено Стратегію розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.

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