Апеляційний суд закріпив за Будинком з комахами у Києві статус культурної спадщини

Апелляция подтвердила правомерность предоставления Дому с насекомыми в Киеве статуса культурного наследия.

Апеляційний суд підтвердив правомірність надання прибутковому будинку Марії Станіславської, відомого серед киян як «Будинок з комахами», статусу культурної спадщини.

Як вказують у КМДА, судовий позов у 2021 році подала власниця частини цього об’єкта, яка оскаржила наказ про занесення будинку до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. Власниця вимагала визнати наказ незаконним і скасувати наданий статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

У травні 2022 року суд ухвалив рішення на користь позивачки, скасувавши наказ. Однак Департамент охорони культурної спадщини подав апеляційну скаргу на це рішення.

Шостий апеляційний адміністративний суд, вивчивши аргументи сторін, скасував рішення суду та підтвердив правомірність дій Департаменту, зокрема, наявність повноважень у відомства щодо надання статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

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