Апелляционный суд закрепил за Домом с насекомыми в Киеве статус культурного наследия

Апелляция подтвердила правомерность предоставления Дому с насекомыми в Киеве статуса культурного наследия

Апелляционный суд подтвердил правомерность предоставления доходному дому Марии Станиславской, известного среди киевлян как «Дом с насекомыми», статуса культурного наследия.

Как указывают в КГГА, судебный иск в 2021 году подала владелица части этого объекта, которая обжаловала приказ о занесении дома в Перечень объектов культурного наследия города Киева. Владелица требовала признать приказ незаконным и отменить предоставленный статус только что обнаруженного объекта культурного наследия.

В мае 2022 года суд принял решение в пользу истицы, отменив приказ. Однако Департамент охраны культурного наследия подал апелляционную жалобу на это решение.

Шестой апелляционный административный суд, изучив аргументы сторон, отменил решение суда и подтвердил правомерность действий Департамента, в частности, наличие полномочий у ведомства относительно предоставления статуса только что выявленного объекта культурного наследия.

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