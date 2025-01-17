Кабмин назначил Сергея Беляева заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций

Кабинет Министров 17 января провел заседание, в ходе которого принял кадровое решение. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство приняло распоряжение о назначении Сергея Беляева заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций.
Ранее мы писали, что Кабмин уволил двух заместителей главы Государственной службы финансового мониторинга.
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