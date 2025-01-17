Кабмин назначил Сергея Беляева заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций

Кабинет Министров принял распоряжение о назначении Сергея Беляева заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций.

Кабинет Министров 17 января провел заседание, в ходе которого принял кадровое решение. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство приняло распоряжение о назначении Сергея Беляева заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций.

Ранее мы писали, что Кабмин уволил двух заместителей главы Государственной службы финансового мониторинга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.