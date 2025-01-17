Кабмін призначив Сергія Бєляєва заступником міністра культури та стратегічних комунікацій

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення Сергія Бєляєва заступником міністра культури та стратегічних комунікацій.

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів 17 січня провів засідання, під час якого ухвалив кадрове рішення. Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив розпорядження про призначення Сергія Бєляєва заступником міністра культури та стратегічних комунікацій.

Раніше ми писали, що Кабмін звільнив двох заступників голови Державної служби фінансового моніторингу.

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