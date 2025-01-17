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37% українців, які перебувають у Польщі, приїхали менше пів року тому – дослідження

21:38, 17 січня 2025
За даними Gremi Personal, жінки складають 67% українців, що приїхали до Польщі.
37% українців, які перебувають у Польщі, приїхали менше пів року тому – дослідження
Фото: Visit Ukraine
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Згідно з даними аналітичного центру міжнародної агенції Gremi Personal, більшість українців, що наразі перебувають у Польщі, приїхали відносно нещодавно. Найбільша частка серед новоприбулих – 37% – оселилися в Польщі менш ніж пів року тому.

Дослідження показало, що 23% українців приїхали протягом останніх двох років, а лише 15% — з початком повномасштабного вторгнення Росії. За словами Анни Джоболди, директорки департаменту рекрутації Gremi Personal, більшість новоприбулих складають трудові мігранти, які обрали Польщу через географічну близькість, спільність культурних традицій та вигідні умови для роботи.

Опитування, проведене у грудні 2024 року, виявило цікаві демографічні тенденції: серед опитаних 67% — жінки, а найбільшу вікову групу складають люди віком від 36 до 54 років (40%). Молодь до 25 років становить 37%, а лише 3% респондентів старші за 55 років.

Щодо способу прибуття, то 58% українців приїхали до Польщі самостійно, 16% – з друзями, 13% – з родичами, а лише 10% — сімейними парами.

Як зазначають експерти, Польща, яка стала головним прихистком для українців під час війни, сьогодні переживає зміни у складі міграційної громади. Більшість новоприбулих — це люди працездатного віку, які активно шукають роботу та можливості інтеграції в польське суспільство.

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