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37% украинцев, находящихся в Польше, приехали менее полугода назад – исследование

21:38, 17 января 2025
По данным Gremi Personal, женщины составляют 67% украинцев, приехавших в Польшу.
37% украинцев, находящихся в Польше, приехали менее полугода назад – исследование
Фото: Visit Ukraine
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Согласно данным аналитического центра международного агентства Gremi Personal, большинство украинцев, которые сейчас находятся в Польше, приехали относительно недавно. Наибольшая доля среди новоприбывших - 37% - поселились в Польше менее чем полгода назад.

Исследование показало, что 23% украинцев приехали в течение последних двух лет, а лишь 15% - с началом полномасштабного вторжения России. По словам Анны Джоболды, директора департамента рекрутации Gremi Personal, большинство новоприбывших составляют трудовые мигранты, которые выбрали Польшу из-за географической близости, общность культурных традиций и выгодные условия для работы.

Опрос, проведенный в декабре 2024 года, выявил интересные демографические тенденции: среди опрошенных 67% - женщины, а самую большую возрастную группу составляют люди в возрасте от 36 до 54 лет (40%). Молодежь до 25 лет составляет 37%, а только 3% респондентов старше 55 лет.

Относительно способа прибытия, то 58% украинцев приехали в Польшу самостоятельно, 16% - с друзьями, 13% - с родственниками, а лишь 10% - семейными парами.

Как отмечают эксперты, Польша, которая стала главным убежищем для украинцев во время войны, сегодня переживает изменения в составе миграционной общины. Большинство новоприбывших - это люди трудоспособного возраста, которые активно ищут работу и возможности интеграции в польское общество.

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