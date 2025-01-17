В США запретили красный краситель, которым использовали для изготовления конфет, напитков и даже медикаментов

Популярный и столь же опасный краситель долгое время оставался частым ингредиентом в продуктах питания.

В США запретили красный краситель эритрозина, который использовали в сладостях, газированных напитках и медикаментах. Об этом сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Причиной запрета стала связь эритрозина с появлением онкологических заболеваний у крыс.

Краситель Red No. 3 (эритрозин или E127), синтетический компонент, применяется для придания яркому вишневому цвету различным продуктам. По данным Business Insider, этот краситель содержится в 25% топингов для тортов, 16% жевательных резинок, 13% конфет и 11% печенья в США.

«FDA не может разрешать использование добавок, если доказано, что они провоцируют рак у животных или людей», - заявил заместитель председателя управления по вопросам питания Джим Джонс.

В то же время, FDA отрицает, что пищевой краситель может провоцировать рак у потребителей, ведь механизмы появления онкологии у людей и животных отличаются.

Кроме того, люди употребляют значительно меньшее количество красителя, чем вызвавшая онкоопухоли у лабораторных крыс в рамках исследования.

Пищевым компаниям дали срок до 2027 года для замены красителя натуральными альтернативами, а производителям лекарства необходимо завершить переход к 2028 году.

В Украине эритрозин (Е127) не включен в список разрешенных пищевых добавок: продукция с этим красителем или его смесями запрещена для продажи. Однако сладости с этим красителем до сих пор можно найти в странах ЕС.

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