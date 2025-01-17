Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

В США запретили красный краситель, которым использовали для изготовления конфет, напитков и даже медикаментов

21:21, 17 января 2025
Популярный и столь же опасный краситель долгое время оставался частым ингредиентом в продуктах питания.
В США запретили красный краситель, которым использовали для изготовления конфет, напитков и даже медикаментов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США запретили красный краситель эритрозина, который использовали в сладостях, газированных напитках и медикаментах. Об этом сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Причиной запрета стала связь эритрозина с появлением онкологических заболеваний у крыс.

Краситель Red No. 3 (эритрозин или E127), синтетический компонент, применяется для придания яркому вишневому цвету различным продуктам. По данным Business Insider, этот краситель содержится в 25% топингов для тортов, 16% жевательных резинок, 13% конфет и 11% печенья в США.

«FDA не может разрешать использование добавок, если доказано, что они провоцируют рак у животных или людей», - заявил заместитель председателя управления по вопросам питания Джим Джонс.

В то же время, FDA отрицает, что пищевой краситель может провоцировать рак у потребителей, ведь механизмы появления онкологии у людей и животных отличаются.

Кроме того, люди употребляют значительно меньшее количество красителя, чем вызвавшая онкоопухоли у лабораторных крыс в рамках исследования.

Пищевым компаниям дали срок до 2027 года для замены красителя натуральными альтернативами, а производителям лекарства необходимо завершить переход к 2028 году.

В Украине эритрозин (Е127) не включен в список разрешенных пищевых добавок: продукция с этим красителем или его смесями запрещена для продажи. Однако сладости с этим красителем до сих пор можно найти в странах ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде решили отложить реализацию закона о передаче государству администрирования домена GOV.UA

Закон об администрировании домена GOV.UA государством должен быть реализован в 2024 году, но депутаты констатировали, что он так и не выполнен, поэтому следует перенести срок на 2026 год

Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания – Верховный Суд

Местный суд отменил постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и оглашении в розыск подозреваемого как принятое с нарушением УПК – что решил Верховный Суд.

Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.

Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області